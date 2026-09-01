Ore calde. Decisive. Il mercato della Roma si avvicina alla chiusura e nulla è ancora deciso. All’appello mancano ancora alcuni tasselli per completare la rosa. D’Amico è al lavoro senza sosta. L’obiettivo è sempre lo stesso: un’ala sinistra. Leweling e Gittens sono i nomi caldi. Dopo il “no” del tedesco, la pista sembrava ormai chiusa. Sembrava. Come riportato da Alfredo Pedullà, sono previsti nuovi contatti con lo Stoccarda per provare ad arrivare al giocatore. E Leweling sembra essere ancora in pole. Ma c’è di più. Nella scorsa notte, i Friedkin hanno provato a portarlo all’Everton. Ma anche in questo caso è arrivato il suo “no”. Una situazione quasi paradossale. Ora, però, la Roma ci riprova. Le prossime ore saranno decisive. D’Amico insiste e Gasp aspetta il suo esterno. Sembra essere proprio Leweling l’uomo scelto per la fascia sinistra. La palla, adesso, passa al tedesco. Dovrà essere lui a scegliere la Capitale.