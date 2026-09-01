Sei punti su sei in campionato. Basta vedere la classifica. Meno due nella rosa. E’ quanto ha ripetuto Gasperini prima che chiudesse il mercato. Che è finito senza altri colpi in entrata. Mancano, dunque, l’esterno d’attacco di piede destro da mettere a sinistra, il titolare, e quello di centrocampo, l’alternativa per Wesley, da utilizzare sulla stessa fascia. La Roma chiude a salve, conclusione triste per la società giallorossa che rischia di sprecare la grande chance che il gruppo di Gian Piero può avere, soprattutto nella lotta per lo scudetto, in questa stagione.

Le due facce dell'ultima giornata di calciomercato. La rosa corta e il caso Leweling

A due facce l’ultima giornata di mercato. Di mattina, superiore ai 60 milioni di euro, pere, a seguire, ilal club di Londra. Nel pomeriggio ile, in poche ore, la rinuncia scontata all’attaccante - tra l’altro capace di coprire entrambi i ruoli scoperti - per. Le due trattative saltate, in uscita e in entrata, sono collegate. Perché adesso. Il do ut des però non regge. La delusione, non solo di chi guida la squadra, è totale. I tifosi non capiscono e nemmeno si adeguano.. Il ritardo ha accompagnato (quasi) ogni mossa dell’estate, non solo per l’ultima operazione. Adesso, a mercato chiuso, va detto che. Lenta e insicura, nonostante le numerose negoziazioni portate avanti.. Nelle caratteristiche e nei numeri. La Roma, al momento di preparare preparerà la lista per la Champions,, dei quali 3 sono i portieri. Diventano solo 19 giocatori di movimento,che è in lista B. Quindi 20, 2 per ogni ruolo., però. O meglio a riempire la doppia casella saranno, ancora indisponibile, e, presentato come trequartista., atteso dalla stagione passata,, il giorno dopo il successo di Verona, utile per il ritorno in Champions. Subito e non l’1 settembre, quando non è nemmeno arrivato., pesando il gran lavoro fatto da Gasperini. Da accontentare. E, invece, durante l’estate, a prescindere dallo sbarco del ceoche certo non ha inciso. Si è vista solo domenica, quando. Da non crederci. E se è vero, non c’è da ridere.