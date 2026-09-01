Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Nonostante gli 'allarmi' delle ultime ore, la cessione di Neil El Aynaoui al Lipsia si farà. Le trattative per gli addii del centrocampista marocchino in Germania (prestito oneroso da 4 milioni di euro, più diritto di riscatto a 25) e di Robinio Vaz all'Hull City sono ormai definite. Mancano solamente i comunicati ufficiali delle società. In entrata, invece, non sono attesi colpi finali a sorpresa. Il calciomercato della Roma, sfumate le piste Leweling e Gittens, può considerarsi terminato.