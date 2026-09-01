In entrata invece, dopo le trattative sfumate per Leweling e Gittens, il calciomercato giallorosso può dirsi definitivamente concluso
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Nonostante gli 'allarmi' delle ultime ore, la cessione di Neil El Aynaoui al Lipsia si farà. Le trattative per gli addii del centrocampista marocchino in Germania (prestito oneroso da 4 milioni di euro, più diritto di riscatto a 25) e di Robinio Vaz all'Hull City sono ormai definite. Mancano solamente i comunicati ufficiali delle società. In entrata, invece, non sono attesi colpi finali a sorpresa. Il calciomercato della Roma, sfumate le piste Leweling e Gittens, può considerarsi terminato.
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