La caccia all’esterno non è finita. A poche ore dalla chiusura del mercato, D’Amico continua a lavorare per completare la rosa. Mancano ancora due tasselli: un’ala e un esterno a sinistra. Gittens resta la pista calda per l’attacco. Ma sulla fascia spunta un nome a sorpresa. Come riportato da Matteo Moretto, la Roma ha messo gli occhi su Cabal della Juve. Il colombiano, ex Verona, piace alla dirigenza giallorossa. E può diventare il colpo last minute per sistemare la corsia mancina. Non c’è però solo la Roma. Sul giocatore hanno messo gli occhi anche Atalanta e Bologna. La concorrenza è concreta. Cabal, intanto, non rientra nel progetto tecnico di Spalletti. La Juve è quindi pronta a valutare la sua cessione. Ma c’è un ostacolo. Prima di lasciarlo partire, i bianconeri dovranno trovare un sostituto. Per questo sono ore decisive. D’Amico aspetta l’occasione giusta. E il nome nuovo, a sorpresa, è quello di Cabal.