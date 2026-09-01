Passata la pausa per una possibile cessione di Koné, la Roma è ancora al lavoro per il famoso esterno d'attacco. D'Amico lavora su due tavoli: da una parte Gittens e dall'altra Leweling. Nei contatti avuto col Chelsea per Manu le parti hanno anche parlato dell'ala inglese. Secondo Sky Sport la trattativa prosegue ma i giallorossi aspettano ancora un'apertura al prestito. La nuova proposta del ds è di un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 50 per convincere la squadra di Londra. In parallelo proseguono i dialoghi con lo Stoccarda per Leweling. L'intesa di massima con club tedesco c'è, manca quella con il giocatore che ancora non ha aperto. Da scartare Luiz Henrique, il brasiliano è sempre più lontano a causa delle alte commissioni richieste dagli agenti dell'esterno. Fofana, invece, andrà al Sunderland.