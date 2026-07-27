Gian Piero Gasperini può abbracciare il primo acquisto del calcio mercato. Accordo raggiunto tra Roma e Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. Come riporta Fabrizio Romano si tratta di un' operazione da 35 milioni compresi i bonus a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita e il trasferimento in prestito di Artem Dovbyk in rossoblù. La volontà di Castro di partire e l'inserimento di Dovbyk nell'affare si sono rivelati determinanti. Con questa mossa, il Bologna potrà trattenere Rowe anche di fronte a offerte importanti: il club ha infatti ceduto Castro alle proprie condizioni, completando una cessione necessaria per equilibrare i conti in un'annata senza coppe. La Roma, dal canto suo, si assicura un giocatore che desiderava fortemente. L'argentino è atteso nella capitale tra stasera e domani.

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