Al Bologna anche il prestito di Dovbyk, un accordo da oltre 35 milioni. Tra stasera e domani lo sbarco
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Gian Piero Gasperini può abbracciare il primo acquisto del calcio mercato. Accordo raggiunto tra Roma e Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. Come riporta Fabrizio Romano si tratta di un' operazione da 35 milioni compresi i bonus a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita e il trasferimento in prestito di Artem Dovbyk in rossoblù. La volontà di Castro di partire e l'inserimento di Dovbyk nell'affare si sono rivelati determinanti. Con questa mossa, il Bologna potrà trattenere Rowe anche di fronte a offerte importanti: il club ha infatti ceduto Castro alle proprie condizioni, completando una cessione necessaria per equilibrare i conti in un'annata senza coppe. La Roma, dal canto suo, si assicura un giocatore che desiderava fortemente. L'argentino è atteso nella capitale tra stasera e domani.
Castro e un attacco argentino: ecco dove giocherà El ToritoCastro infoltirà la colonia argentina a Trigoria già formata da Dybala e dall’amico Soulè. In giallorosso guadagnerà 2,2 milioni a stagione fino al 2031, il doppio di quanto percepiva al Bologna. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un interessamento della Fiorentina subito frenato dall’argentino che aveva messo la Roma in cima ai suoi desideri. Gasperini può utilizzarlo come vice Malen, ma anche al fianco dell’olandese in caso di cambio modulo o in alcune occasioni sulla fascia sinistra. Il ruolo dove Castro si era messo in mostra ai tempi del Velez. Questo non esclude però l’arrivo di un’ala di ruolo. D’Amico è al lavoro per trovare un profilo di livello internazionale: il sogno rimane Antonio Nusa del Lipsia. Per un attacco davvero da Champions.
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