Due piccioni con una fava. La Roma prende Santiago Castro e si libera di Artem Dovbyk dopo un anno alla ricerca di estimatori. L'ucraino, infatti, passa al Bologna in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni. Il sì dell'attaccante è arrivato ieri sera dopo un colloquio con Tedesco, il tecnico del Bologna. La Roma parteciperà a parte dello stipendio da 3,5 milioni, ma anche Dovbyk avrebbe rinunciato a qualcosa pur di tornare a giocare titolare. A fine stagione verranno fatte le valutazioni del caso. L'ucraino, arrivato a Roma due anni fa per 35 milioni, ha segnato 20 reti in 63 partite complessive con la Roma. E non è mai entrato nelle grazie di Gasperini. Su di lui c'erano anche Genoa e Villarreal.