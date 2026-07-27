Nella capitale guadagnerà 2,2 milioni a stagione, ma i viola gli avevano offerto di più
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L'arrivo di Santiago Castro è imminente. E da parte dell'argentino non c'è stato il minimo dubbio ad accettare la Roma. L'attaccante raddoppierà lo stipendio rispetto a quanto percepito da Bologna: da 1,1 a 2,2 milioni a stagione. Ma poteva anche guadagnare di più. la Fiorentina, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, per convincerlo ad andare a Firenze gli aveva offerto una somma superiore. Niente da fare, Castro voleva la Roma e alla fine solo i giallorossi sono andati in trattativa avanzata con il Bologna. Lo sbarco a Ciampino è atteso tra oggi e domani.
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