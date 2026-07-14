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Mercato, attesa la risposta di Summerville: Garnacho l'alternativa. Moreira-Roma, c'è l'accordo

Il calciomercato della Roma è più vivo che mai. Stamattina c'è stato un incontro tra gli agenti di Summerville e la dirigenza. Un faccia a faccia in cui il club giallorosso ha ribadito l'interesse ma a condizioni precise: cartellino entro i 40 milioni e ingaggio non superiore ai 4. Proprio l'ingaggio richiesto rappresenta il principale ostacolo alla trattativa, con la Roma in attesa della risposta definitiva dai procuratori dell'olandese. Resta in lizza Garnacho che rappresenta l'alternativa a Summerville: il club giallorosso lo ha bloccato, il Chelsea è poco propenso ad aprire al prestito. Chieste informazioni per il prestito di Endrick, chiuso da una folta concorrenza al Real Madrid: l'ingaggio rientrerebbe nei parametri della società. Intanto la Roma ha trovato l'accordo per Moreira: D'Amico al lavoro per l'intesa con lo Strasburgo. L'agente di Manu Koné, invece, è da giorni in Inghilterra.

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