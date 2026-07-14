Manu sarà una delle stelle attese nella sfida alla Spagna: il francese si gioca l'accesso alla finale Mondiale
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Koné ha la testa sul Mondiale. Stasera, con la sua Francia, sfiderà la Spagna in una partita da dentro o fuori: in palio c'è la finale. Manu sarà ancora una volta protagonista. Si è ripreso la titolarità ed è diventato uno dei perni della squadra. Come con la Roma, il centrocampista ha dimostrato di essere un talento di valore assoluto. Il mondo se ne è accorto. Soprattutto la Premier League, dove Manchester United e Liverpool hanno manifestato un interesse per il francese. La Roma vuole almeno 60 milioni. Una cifra che potrebbe arrivare (forse) solo dal campionato inglese. E per questo il suo agente è già al lavoro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore di Koné è da giorni in Inghilterra alla ricerca di acquirenti. Ieri Gasperini ha destato qualche perplessità sulla permanenza del centrocampista. Ma la volontà del tecnico è chiara: tenerlo. Gasp vuole conservare i suoi top per una Roma da Champions. E Manu è uno di quelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA