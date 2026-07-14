Koné ha la testa sul Mondiale. Stasera, con la sua Francia, sfiderà la Spagna in una partita da dentro o fuori: in palio c'è la finale. Manu sarà ancora una volta protagonista. Si è ripreso la titolarità ed è diventato uno dei perni della squadra. Come con la Roma, il centrocampista ha dimostrato di essere un talento di valore assoluto. Il mondo se ne è accorto. Soprattutto la Premier League, dove Manchester United e Liverpool hanno manifestato un interesse per il francese. La Roma vuole almeno 60 milioni. Una cifra che potrebbe arrivare (forse) solo dal campionato inglese. E per questo il suo agente è già al lavoro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore di Koné è da giorni in Inghilterra alla ricerca di acquirenti. Ieri Gasperini ha destato qualche perplessità sulla permanenza del centrocampista. Ma la volontà del tecnico è chiara: tenerlo. Gasp vuole conservare i suoi top per una Roma da Champions. E Manu è uno di quelli.