L’offerta per Summerville, quella per Garnacho. Ma non solo. Dal mazzo di D’Amico esce una carta a sorpresa, tenuta sotto traccia per due settimane. Esattamente da quando la Roma aveva ormai abbandonato la pista Greenwood. Il nome è quello di Endrick Felipe Moreira de Sousa, noto semplicemente come Endrick, L’attaccante 20enne della nazionale brasiliana che il Real Madrid intende cedere ancora in prestito oneroso prima di capire se poterci puntare in futuro come ha anticipato oggi la trasmissione Teladoiotokyo su Teleradiostereo. Una formula che sta bene alla Roma, magari con l’inserimento di un diritto di riscatto corposo e di una recompra a favore del Real.

La possibilità di arrivare ad Endrick è emersa verso fine giugno e ha subito catturato l’interesse della Roma e di Gasperini. Seconda punta, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e con le skill giuste per il gioco del tecnico giallorosso anche in caso di cambio modulo (ovvero il 3-4-1-2) Reduce dal prestito semestrale al Lione (dove ha segnato 7 gol in 19 partite) e da un Mondiale che lo ha visto decisamente poco in campo, Endrick ha troppa concorrenza al Real Madrid. E per questo è propenso ad accettare la corte della Roma dove troverebbe anche il compagno di nazionale Wesley. Lo stipendio, a differenza di Greenwood, non sarebbe un problema visto che guadagna 2,5 milioni lordi a stagione. L’unico ostacolo può essere Mourinho che intende valutare il ragazzo. Per Gasperini, invece, Endrick potrebbe essere anche un ideale vice Malen.