Dentro o fuori. In queste ore. A fine pomeriggio o magari in serata. La Roma è di nuovo in corsa per Summerville, ma vuole in tempi brevi la risposta definitiva dai procuratori del giocatore. La pista rimane complicata, ma l’apertura c’è stata. A tarda sera si è fatto vivo con D’Amico il manager italiano che, lavorando per l’agenzia che gestisce l’attaccante (The Team, la stessa che gestisce Malen), ha voluto conoscere le reali intenzioni del club giallorosso per convincere l’olandese. Che, è bene ricordarlo a chi lo ha dimenticato, è la prima scelta di Gasperini per il ruolo esterno alto a sinistra. Non da oggi, da gennaio. La presenza di Ryan Friedkin - finalmente sbarcato nella Capitale e già da stamattina a Trigoria come principale interlocutore di Gian Piero - di sicuro aiuta il nuovo ds giallorosso nella negoziazione. Almeno per accelerare l’eventuale chiusura.

Summerville, nodo ingaggio

Il summit

Ma non è sufficiente l’arrivo del vicepresidente per il buon esisto dell’operazione., come è accaduto nella trattativa per Greenwood,del calciatore. Non c’è da accontentare, dunque, il West Ham (), come non lo era il Marsiglia, ma Summerville. Che fino a qualche settimana fa avrebbe voluto guadagnare 6,5 milioni di euro. Le sue, dopo l’eliminazione dell’Olanda dal mondiale dove ha comunque fatto bene, sono. Non abbastanza per la Roma che è disposta a concederea stagione per non alterare gli equilibri dentro lo spogliatoio giallorosso. Malen, ad esempio, riceve 3,2 milioni. Il suo compagno in nazionale, se fosse accontentato, prenderebbe il doppio. Ecco perché D’Amico, d’accordo con la proprietà, ha fissato. E non ci sarebbe da meravigliarsi del bis con l’olandese del West Ham.avrebbe voluto più velocità nella negoziazione con il calciatore., si ritrovò a Trigoria il tris meno competitivo possibile, con, centravanti da svezzare e quindi nemmeno di scorta, e, esterni solo per far numero. Ad inizio giugno Gian Piero ha spinto, a vuoto però, per affondare sull’olandese che, partito per il mondiale, si è subito allontanato e non solo fisicamente. La sua agenzia ha cominciato a proporlo in Premier, d’accordo con il West Ham, alzando il prezzo pure del cartellino. Tentativi per ora andati a vuoto. I suoi manager, ieri nella Capitale per chiuderecon la Lazio, hanno chiesto a D’Amico se esisteva ancora la volontà della Roma di prendere il giocatore,, a metà mattinata. Ma il ds è stato chiaro:, solo bonus d’assestamento. La risposta attesa dopo pranzo. Ancora non è arrivata.. Hae quindi seconda scelta. E da portare a Trigoria, almeno inizialmente, solo in prestito, con il Chelsea ancora poco propenso a concedere questa formula. I procuratori dell’olandese, con la furbizia che appartiene a certe negoziazioni, propongono ancora, altro loro assistito, in caso di no dell’attaccante del West Ham. Non è la prima volta. Ma. Gian Piero, intanto,, laterale per il centrocampo e capace di giocare pure davanti. E su entrambe le fasce. In attacco a destra, evaporato Greenwood, come ha svelato Teladoiotokyo, fino a giugno in prestito al Lione, stessa formula che stuzzica la Roma. Piede sinistro, fa il centravanti e gioca pure da esterno, a destra. Eper i nuovi parametri economici della società giallorossa.