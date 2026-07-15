Sono ore calde per il calciomercato della Roma. Il reparto d'attacco è quello attualmente sotto maggior osservazione. La società capitolina ha un accordo con Tresoldi, che vuole trasferirsi in giallorosso. Ma serve accelerare con il Bruges, prima che possano inserirsi club di Bundesliga e Premier League. La valutazione per il centravanti italo-tedesco è di circa 30 milioni. La Roma ha incontrato gli agenti di Summerville ed è in attesa di una risposta definitiva da parte dell'olandese. In questa fase di mercato la richiesta per il cartellino è sotto i 50 milioni. Il club giallorosso vorrebbe chiudere con il West Ham intorno ai 40 milioni e non sforare il tetto di 4-4,5 milioni per il giocatore. Contestualmente, la società capitolina ha messo in stand-by la pista Garnacho in attesa della risposta di Summerville. Fredda l'opzione Tzolis: proposto nelle ultime ore, oggi le priorità sono altre. Lo racconta Alfredo Pedullà, che conferma come la Roma e Moreira abbiano trovato un accordo sull'ingaggio.