Il calciomercato della Roma è più vivo che mai. Non solo Summerville, per cui è attesa una risposta definitiva nelle prossime ore, e Garnacho, bloccato dal Chelsea ma che rappresenta l'alternativa all'olandese. Oltre alla richiesta di informazioni per Endrick. Il club giallorosso ha trovato l'accordo per portare Diego Moreira nella Capitale. Il laterale belga, che può giocare sulle due corsie ma anche in avanti, ha mostrato totale apertura al trasferimento in Italia e ha raggiunto l'accordo con la Roma. Lo riporta L'Equipe. Ora il ds D'Amico dovrà trovare l'intesa con lo Strasburgo, club che detiene il cartellino del calciatore. Il classe 2004 vuole giocare la Champions League e vuole farlo sotto la guida Gasperini. Reduce dal Mondiale con il Belgio, Moreira nell'ultima stagione ha realizzato 5 gol e 9 assist.