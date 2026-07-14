Tutto all'improvviso. Summerville è tornato. E ora è un nome da seguire con grande attenzione. L'olandese piace da tempo alla Roma. Ma la trattativa si era raffreddata. Colpa della valutazione del West Ham, ritenuta troppo alta (quasi 60 milioni), e della forte concorrenza. Sembrava un affare destinato a sfumare. Invece no. Oggi è andato in scena l'incontro tra la Roma e un rappresentante dell'entourage del giocatore. Il summit si è concluso da poco, come riportato da Sportitalia. Un faccia a faccia delicato, nel quale il club giallorosso ha ribadito il proprio interesse. Ma a condizioni precise: cartellino entro i 40 milioni e ingaggio non superiore ai 4 milioni.

Qualche settimana fa era stato proprio lo stipendio uno dei principali ostacoli. Summerville chiedeva circa 6 milioni a stagione, una cifra che aveva spinto la Roma a congelare l'operazione. Adesso lo scenario è cambiato. Dalla Premier League, al momento, non sono arrivate mosse concrete, anche se diversi club restano pronti a inserirsi. La Roma, invece, si è mossa. E aspetta una risposta che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Summerville non è più un obiettivo sfumato. È tornato con forza nel radar giallorosso.