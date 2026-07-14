Il futuro di Manu Koné è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Roma, attualmente impegnato al Mondiale con la 'sua' Francia in semifinale contro la Spagna, non sa ancora quale maglia vestirà nella prossima stagione. Gasperini nei giorni scorsi ha destato qualche perplessità sulla permanenza del numero 17 nella Capitale, ma ovviamente non vorrebbe privarsi di uno dei suoi top. Intanto, in questi giorni, il procuratore di Koné si è recato in Inghilterra alla ricerca di possibili acquirenti. E, come rivelato da Fabrizio Romano, ci sarebbe stata una chiamata tra gli agenti di Manu e il Manchester United. Dopo aver ingaggiato Andrey Santos e Tielemans, i Red Devils vogliono acquistare un altro centrocampista con caratteristiche più fisiche e difensive. E Koné entra di diritto in questa categoria di mediani, come sta dimostrando con la sua Nazionale, anche se non è l'unico nella lista dello United.