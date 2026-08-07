In attesa dei rinforzi in avanti, il tecnico giallorosso può parzialmente sorridere guardando alle nuove corsie. E aspetta anche un altro esterno
Gasperini e Ryan Friedkin insieme a Cardiff: il cenno d'intesa in campo tra i due
Mentre il forfait di Gasperini a Sky continua a far discutere radio e tifosi, il calciomercato della Roma si prepara ad accogliere il terzo acquisto dell'estate. Dopo Castro e Koulierakis, forse già per domani è previsto l'arrivo nella Capitale di Nahuel Molina. E, in attesa dell'ufficialità del rinnovo di Pellegrini e dei rinforzi in avanti, Gasp prepara gli esterni a suon di dribbling e gol.
Molina e Wesley, i titolari da sogno: in dote dribbling e gol
L'addio di Celik direzione Juventus, dopo la promessa di rinnovo da parte del turco, aveva lasciato due soli esterni di ruolo a disposizione di Gasperini: Wesley e Rensch. Ora, con l'arrivo ormai prossimo di Molina, i giallorossi hanno chiuso il discorso relativo alla fascia destra. Ma se Celik garantiva ordine ed equilibrio tattico, faticando ad accompagnare l'azione con continuità (1 gol, 2 assist, 0.4 cross ogni 90' e solo il 22% di dribbling riusciti nella scorsa stagione), con l'argentino la Roma fa un vero e proprio upgrade offensivo. L'ormai ex Atletico Madrid è un "treno" che attacca la profondità e che porta in dote gol, assist e una presenza costante nell'ultimo terzo di campo. E i dati lo confermano: nelle ultime quattro stagioni in Liga Molina è stato il secondo miglior difensore per gol + assist (9 reti e 16 passaggi vincenti). Ma non solo: nell'ultimo campionato il Campione del Mondo 2022 vanta un 55.6% di dribbling riusciti a partita e un 41.7% di palle lunghe (dati Sofascore). Dati che lo dipingono come un giocatore perfetto per azioni caratterizzate da offensività, profondità e velocità. Oltre alla consueta e apprezzata 'garra' argentina da spendere in campo e a servizio dei compagni. Questi numeri si devono aggiungere e confrontare con quelli di Wesley, sempre più padrone indiscusso della fascia sinistra: 5 gol, 0 assist (ma il dato sugli expected assist parla di 3.73) ma anche tanti dribbling e duelli vinti.
Rensch e Cacciamani, il piano della Roma per chiudere le fasceOra, oltre ai rinforzi in attacco, Gasperini si aspetta anche un altro esterno. Con Molina e Wesley probabili titolari, infatti, il ruolo di prima (e unica, ad oggi) alternativa è occupata dal solo Rensch. Abile a giocare sia a destra sia a sinistra, probabilmente più difensivo sia dell'argentino sia del brasiliano, l'olandese ha vissuto un finale di stagione da protagonista e vuole dire la sua anche nell'annata ormai alle porte. Un solo gol per Devyne, sì, ma 4 assist e meno di mezzo dribbling subito ogni '90. Lui, più Cacciamani o un altro, chiuderebbero una volta per tutte il discorso fasce. L'esterno sinistro di proprietà del Torino rappresenterebbe il profilo perfetto per Gasperini: giovane (è un classe 2007) e con un'esperienza in Serie A praticamente nulla, ma è già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il Presidente granata Cairo ha espresso l'intenzione di non venderlo, ma di fronte a una cifra allettante potrebbe cedere alle avances giallorosse e 'regalare' (comunque a buon prezzo) a Gasp un pupillo di Abate, che ha già allenato l'esterno classe 2007 l'anno scorso in Serie B alla Juve Stabia. Altrimenti la Roma dovrà trovare un altro esterno basso per completare la batteria.
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