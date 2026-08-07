Mentre il forfait di Gasperini a Sky continua a far discutere radio e tifosi, il calciomercato della Roma si prepara ad accogliere il terzo acquisto dell'estate. Dopo Castro e Koulierakis, forse già per domani è previsto l'arrivo nella Capitale di Nahuel Molina. E, in attesa dell'ufficialità del rinnovo di Pellegrini e dei rinforzi in avanti, Gasp prepara gli esterni a suon di dribbling e gol.

Molina e Wesley, i titolari da sogno: in dote dribbling e gol

L'addio di Celik direzione Juventus, dopo la promessa di rinnovo da parte del turco, aveva lasciato due soli esterni di ruolo a disposizione di Gasperini: Wesley e Rensch. Ora, con l'arrivo ormai prossimo di Molina, i giallorossi hanno chiuso il discorso relativo alla fascia destra. Ma se Celik garantiva ordine ed equilibrio tattico, faticando ad accompagnare l'azione con continuità (1 gol, 2 assist, 0.4 cross ogni 90' e solo il 22% di dribbling riusciti nella scorsa stagione), con l'argentino la Roma fa un vero e proprio upgrade offensivo. L'ormai ex Atletico Madrid è un "treno" che attacca la profondità e che porta in dote gol, assist e una presenza costante nell'ultimo terzo di campo. E i dati lo confermano: nelle ultime quattro stagioni in Liga Molina è stato il secondo miglior difensore per gol + assist (9 reti e 16 passaggi vincenti). Ma non solo: nell'ultimo campionato il Campione del Mondo 2022 vanta un 55.6% di dribbling riusciti a partita e un 41.7% di palle lunghe (dati Sofascore). Dati che lo dipingono come un giocatore perfetto per azioni caratterizzate da offensività, profondità e velocità. Oltre alla consueta e apprezzata 'garra' argentina da spendere in campo e a servizio dei compagni. Questi numeri si devono aggiungere e confrontare con quelli di Wesley, sempre più padrone indiscusso della fascia sinistra: 5 gol, 0 assist (ma il dato sugli expected assist parla di 3.73) ma anche tanti dribbling e duelli vinti.

Rensch e Cacciamani, il piano della Roma per chiudere le fasce

Ora, oltre ai rinforzi in attacco,. Con Molina e Wesley probabili titolari, infatti, il ruolo diè occupata dal solo. Abile a giocare sia a destra sia a sinistra,sia dell'argentino sia del brasiliano, l'olandese ha vissuto un finale di stagione da protagonista eanche nell'annata ormai alle porte. Un solo gol per Devyne, sì, maogni '90. Lui, piùo un altro, chiuderebbero una volta per tutte il discorso fasce.rappresenterebbe il: giovane (è un classe 2007) e con un'esperienza in Serie A praticamente nulla, ma è già consideratodel calcio italiano. Il Presidente granata, ma di fronte a una cifra allettante potrebbe cedere alle avances giallorosse e 'regalare' (comunque a buon prezzo) a Gasp un, che ha già allenato l'esterno classe 2007 l'anno scorso in Serie B alla Juve Stabia. Altrimenti la Roma dovrà trovare un altro esterno basso per completare la batteria.