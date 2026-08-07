Lorenzo Pellegrini ha firmato il nuovo contratto con la Roma. Il centrocampista classe '96, formalmente svincolato dal 1° luglio, ha rifiutato le offerte di Juventus e Besiktas per continuare a vestire la maglia giallorossa. Gasperini si prepara ad accoglierlo a braccia aperte al rientro in Italia dopo il ritiro tra Galles e Inghilterra (domani l'amichevole con il Brighton). Il numero 7 nelle scorse settimane ha avuto modo di recuperare da un infortunio e questo periodo, come riporta Sky Sport, ha consentito a tutte le parti in causa di prendere la miglior decisione. L'annuncio del rinnovo è atteso già nella giornata di oggi. Si tratta, come noto, di un accordo annuale.