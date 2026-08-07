Mai come in questo momento Pellegrini e la Roma sono vicini all'accordo sul rinnovo. Dopo mesi di appuntamenti, call e proposte, la fumata bianca si avvicina. Il club giallorosso ha messo sul piatto un anno di contratto a 2,5 milioni, molto sımile a quello presentato e già accettato da Dybala. La firma ancora non è arrivata, ma Lorenzo ha aperto a questa possibilità dopo che i Friedkin non hanno dato l'ok al biennale con opzione per il terzo. L'obiettivo - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è farsi trovare pronto quando la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria, nello stesso giorno si rivedrà anche Koné che sta per terminare il periodo extra di vacanze causa Mondiale. Quella sarà anche la data cerchiata in rosso per il primo allenamento di Molina. Il passaporto spagnolo è ormai in arrivo e il club è già al lavoro per prenotare le visite mediche. L'obiettivo è di farlo sbarcare a Fiumicino domani per anticipare i tempi. Tutto fatto sia con l'Atletico Madrid che con il giocatore che firmerà un contratto fino al 2030 e guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione.