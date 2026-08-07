"Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata". Il messaggio di Gasperini dopo Cardiff era stato chiaro. Un avviso alla società. La Roma lo ha ascoltato, ma solo in parte. Da quelle parole è arrivato Molina. E si è chiuso anche il capitolo Pellegrini. Due passi avanti. Ma non ancora abbastanza. Gasp vuole di più. Vuole una rosa pronta per affrontare la stagione. E per questo il mercato deve accelerare. Subito. La sua assenza di ieri sera a Sky ha fatto rumore. Ha alimentato dubbi e curiosità. Qualcosa si muove. Qualcosa bolle in pentola. Se in entrata o in uscita, lo dirà il tempo. Intanto la Fiorentina si avvicina. Mancano meno di venti giorni al ritorno ufficiale in campo. E Gasperini non vuole farsi trovare impreparato. Vuole gli strumenti per attaccare il campionato. Vuole la sua Roma. Molina è il primo tassello. Ora ne mancano tre. D'Amico - ora a Milano - deve accelerare.

La Roma corre contro il tempo: Gasp vuole subito i nuovi per il salto di qualità

Molina è il primo regalo per Gasperini: la Roma deve completare il poker

D'Amico a caccia dei Fab Four: Nusa resta la priorità, Endrick il grande sogno

Unaforte, giovane e pronta a vincere. L'ideace l'ha già. Ora servono gli strumenti per trasformarla in realtà. Castro ehanno portato qualità e freschezza. Due innesti che hanno già dimostrato di essersi inseriti nel gruppo. E con il passare del tempo potranno soltanto crescere. Ma il tempo, adesso, è anche un fattore decisivo.non vuole aspettare oltre. L'obiettivo è lavorare subito con i nuovi arrivati.. Dare forma alla sua. La speranza era quella di averli già prima della partenza per il Galles. Alla fine sono arrivati soltanto in due. Ora, però, serve cambiare passo. Il ritiro in Galles sta per terminare. La proprietà è stata vicina.non si è perso una partita.è venuto a Newport e ha parlato di mercato con Gasp.Ora servono i fatti. Il ritorno adovrà essere un segnale. Il mercato deve accelerare. Perché la nuova stagione è sempre più vicina.Non uno di meno. È il numero fissato daper completare la sua. Molina è il primo tassello. Ed è un profilo perfetto per il tecnico. Non tanto per l'età, visto che ha 28 anni. Ma per esperienza. Ha vinto un. Da anni gioca ad alti livelli inLeague. Un giocatore pronto, capace di entrare subito nei meccanismi. L'argentino sbarcherà a breve, probabilmente già domani. Poi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Ma non basta. Il rinnovo di Pellegrini è ormai praticamente fatto. Manca soltanto l'ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni. Poi lapotrà concentrarsi sugli altri obiettivi. Tolti Molina e Lorenzo, restano due tasselli. Un esterno basso.. E forse una sorpresa finale. Molto dipenderà anche dalle uscite. Il nome caldo resta quello di Soulé. Ma laha fissato il prezzo: servono almeno 35-40 milioni.. Per ora, però, nessuno ha bussato alla porta di Trigoria.La, ormai da settimane, è. D'Amico non voleva altre telenovele. E invece eccone un'altra ancora in corso. Non ha gli stessi tratti di Greenwood e Summerville. Ma sta prendendo una strada simile: quella della pazienza ad oltranza, dei muri e delle voci contrarie. Ilnon si schioda dalla richiesta di 60 milioni. E il norvegese, come ammesso da lui stesso, non ha manifestato la volontà di partire. Parole che potrebbero far arretrare la Roma. O forse no.Vuole regalare qualità a. E Nusa è il profilo perfetto. L'alternativa è Fofana. Più indietro c'è Leao. Uno dei tre potrebbe arrivare. Oppure quel mister X di cui tanto si parla. Poi un altro esterno. Questa volta a sinistra. Cacciamani è il preferito. Ma se il Torino non abbasserà le richieste, circa 20 milioni, la Roma valuterà altre strade. Infine il sogno.. Il brasiliano potrebbe essere il fiore all'occhiello della sessione estiva. Giovane, talento puro e con un futuro da protagonista. Bisognerà lavorare sulla formula per convincere il Real Madrid. Ma non è più soltanto una suggestione. Gasperini aspetta i suoi Fab Four. D'Amico lavora. Lanon aspetta.Gasp spera di esserlo altrettanto.