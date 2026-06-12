Koné fa festa, El Aynaoui cade a testa alta: dal Mondiale ecco il tesoretto di Gasp M. Spaziani Marcello Spaziani 10 luglio - 17:38 10 luglio

Il francese è stato il migliore in campo nel quarto di finale ma il suo futuro è da definire, mentre il marocchino ha confermato la sua crescita