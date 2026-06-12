Marcello Spaziani

Koné fa festa, El Aynaoui cade a testa alta: dal Mondiale ecco il tesoretto di Gasp
Il francese è stato il migliore in campo nel quarto di finale ma il suo futuro è da definire, mentre il marocchino ha confermato la sua crescita
Giornalista pubblicista dal 2024, collaboratore di Forzaroma.info dal 2024. Appassionato di calcio, F1, tennis e di sport in generale
Il francese è stato il migliore in campo nel quarto di finale ma il suo futuro è da definire, mentre il marocchino ha confermato la sua crescita
Classe 2004, figlio d'arte, ha girato l'Italia prima di trovare consacrazione all'estero. Ha già un accordo di massima con la Roma, ma prima servono cessioni
Volpato, Joao Costa, Zalewski: altri giovani che hanno lasciato la Capitale portando denaro prezioso nelle casse giallorosse. Oltre ai capitoli Calafiori e Bove
Protagonista e trascinatore della Roma, 'Bobby' non vedeva l'ora di mettersi in mostra anche al Mondiale: per ora, però, sono più le ombre che le luci
Il centrocampista della Roma è stato assoluto protagonista della vittoria contro la Scozia, conquistando i tifosi per la voglia di lottare e non solo
Celik si prepara all'esordio Mondiale con la 'sua' Turchia, mentre Wesley ha dovuto dire addio alla vetrina internazionale. Rensch e Angeliño in bilico