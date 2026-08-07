Bryan Cristante, centrocampista e capitano della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro giallorosso in Galles alla vigilia dell'amichevole contro il Brighton. Di seguito le dichiarazioni del numero 4, che ha parlato anche della stagione ormai alle porte: "Abbiamo tanta voglia di giocare la Champions, la aspettavamo da tempo e ci eravamo andati vicini un po’ di volte, siamo orgogliosi di giocarla. E' importante la presenza della società che dà una marcia in più anche sul mercato, ci confrontiamo sul quotidiano".

Su Pellegrini e sulla Champions. "Lo abbiamo sentito in questi giorni, non vediamo l’ora di riaverlo con noi, lo stiamo aspettando. In Champions mi piacerebbe giocare al Bernabeu, sarebbe bello giocare nel nuovo stadio e rivedere Mourinho".

Sul diverbio con Dybala in Cardiff-Roma. "Con Dybala abbiamo chiarito subito, era un piccolo diverbio nato sul campo e finito lì".

Sugli obiettivi stagionali. "Lo scudetto è il sogno ma è ancora presto, il campionato è difficile e molto competitivo. Vogliamo fare una buona Champions, speriamo di essere in lotta a gennaio per provare a giocarci il campionato".

Sulla Nazionale e sul nuovo ciclo di Mancini. "Con Mancini i ricordi sono solo che belli, speriamo di fare bene per far felici tutti. L’obiettivo è quello di rinascere e tornare dove ci spetta".