Il calciomercato della Roma non si sblocca, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Endrick, finito nel mirino del club giallorosso già da qualche settimana, sembra infatti sempre più lontano dalla Capitale. Come riporta Ramon Alvarez de Mon di RadioMarca e LaGalerna, il Real Madrid avrebbe deciso sì di mandare il talentino brasiliano in prestito, ma non in Italia. I Blancos, infatti, avrebbero accettato il trasferimento a titolo temporaneo in un club di Premier League. Nulla da fare, a quanto pare, per la Roma, che è destinata a cambiare (di nuovo) obiettivo.