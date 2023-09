Roma, allarme infortuni: rientra anche Mancini. Ipotesi prestito per Marcos Leonardo

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma a Trigoria si pensa già alla prossima sessione. Il nome principale resta quello di Marcos Leonardo , che in ogni caso arriverà a gennaio: si può chiudere per una cifra totale di 15 milioni e, vista l'abbondanza di attaccanti, non è escluso che vada in prestito. Inoltre, Pinto segue anche Egor Prutsev, in prestito al Celje. Non solo, perché i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Roland Sallai , esterno del Friburgo. Per la porta, invece, è rispuntato il nome di Michele Di Gregorio del Monza. L'attualità, però, impone a Mourinho e alla Roma di fronteggiare la situazione infortuni che già è molto complicata: dopo Pellegrini, anche Gianluca Mancini ha lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare agli adduttori coscia destra. Con il difensore salgono a sei i giocatori finiti ai box dall'inizio della stagione: mai erano stati così tanti in avvio di stagione per Mourinho da quando è a Trigoria.

Contro l'Empoli alla ripresa, lo Special One potrà contare per la prima volta sulla super coppia Dybala-Lukaku. L'argentino è rimasto a Roma per lavorare al meglio, Big Rom invece ha messo minuti nelle gambe con il Belgio."L'ho visto bene, reattivo, ci ha tenuto sempre in apprensione. Ora gli serve solo giocare con continuità. Ha un fisico e soprattutto una forza fisica pazzeschi, appena entrerà totalmente in forma diventerà devastante. È stato davvero un grande acquisto", le parole di Gianni De Biasi che lo ha affrontato ieri con il suo Azerbaigian. La presenza di Lukaku, però, è importante anche fuori dal campo per la sua nazionale: "È un vero leader, nello spogliatoio tutti lo adorano. Vuole sempre vincere. Per questo è più facile ascoltarlo",ammette il compagno di nazionale Johan Bakayoko. Mourinho e i romanisti non vedono l'ora di riabbracciarlo dopo il pieno di entusiasmo della presentazione all'Olimpico e ovviamente dello sbarco a Ciampino, per cui resta aperta la questione delle auto danneggiate all'aeroporto. Oggi l'ennesimo sfogo di uno dei proprietari colpiti. Nel pomeriggio è sceso in campo intanto Rasmus Kristensen, che con la sua Danimarca ha battuto 1-0 la Finlandia: per l'esterno della Roma 80 minuti in campo (da titolare) e un'ammonizione. Infine, giornata senza dubbio particolare per Sardar Azmoun, che è stato ospite dell'Ippodromo di Capannelle per ammirare da vicino i purosangue arabi dello 'HH Sheikh bin Zayed Al Mahyan’s Racing Festival'.