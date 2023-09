Qualificazioni Europei, Finlandia-Danimarca: Kristensen titolare

In una delle gare in programma oggi valide per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 in Germania, la Finlandia affronta in casa la Danimarca, semifinalista nell'ultimo torneo. Nela formazione titolare degli ospiti c'è anche Kristensen, il terzino della Roma chiamato in extremis per l'infortunio di Bah. Il norvegese sarà impegato con la nazionale come Lukaku (Belgio), Rui Patricio (Portogallo), Celik (Turchia), Paredes (Argentina), Ndicka (Costa d'Avorio), Cristante, Spinazzola, Bove, Pagano e Pisilli. E' rientrato in anticipo a Roma, invece, Gianluca Mancini, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa dell'infortunio accusato ieri sera durante Macedonia del Nord-Italia.