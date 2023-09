Belgio, Bakayoko: “Lukaku è un leader. Nello spogliatoio lo adorano tutti”

Le parole del classe 2003 belga: "E' come un fratello maggiore. Insieme a Carrasco, è stato uno dei primi giocatori ad accogliermi calorosamente in Nazionale"

Johan Bakayoko, attaccante della nazionale belga, ha rilasciato un'intervista al quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws. Tra gli argomenti trattati, anche il suo rapporto con Romelu Lukaku, neo attaccante della Roma: "È come un fratello maggiore. Insieme a Carrasco, è stato uno dei primi giocatori ad accogliermi calorosamente in Nazionale". Queste le prime parole di Bakayoko che ha poi concluso: "Lukaku è un vero leader, anche verbalmente. Nello spogliatoio tutti lo adorano. Vuole sempre vincere. Per questo è più facile ascoltarlo".