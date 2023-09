Appassionato di cavalli, Azmoun ospite all’Ippodromo Capannelle: “Posto meraviglioso”

L'attaccante iraniano: "Il mio paese è famoso per le corse, Non vedo l’ora di venire a vivere la meravigliosa atmosfera del Derby. Io sicuramente ci sarò"

Redazione

Appassionato nonché proprietario di cavalli, l'attaccante della Roma Sardar Azmoun oggi è stato ospite all’Ippodromo Capannelle per ammirare da vicino i purosangue arabi dello “HH Sheikh bin Zayed Al Mahyan’s Racing Festival”, la kermesse dello sceicco Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, Vice Presidente, Vice Primo Ministro e Ministro della Corte Presidenziale degli Emirati Arabi Uniti nonché recente vincitore della Uefa Champions League con il Manchester City, squadra di cui è proprietario.

La tappa italiana del prestigioso circuito internazionale, che contribuisce allo sviluppo delle corse di cavalli in tutto il mondo e sostiene gli sforzi per preservare i cavalli arabi di razza pura, ha visto il rinnovo del sodalizio tra lo H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival e l’Ippodromo Capannelle con due corse listed: il Premio H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Listed Cup, per i purosangue arabi di tre anni sui 1800 metri; il Premio H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup, sui 2200 metri per anziani di 4 anni e oltre.

A margine dell’evento, il bomber iraniano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si, sono un grande appassionato di cavalli. Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell’ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia. Oggi sono molto contento di essere qui, ho scoperto questo meraviglioso posto che è l’Ippodromo Capannelle e non vedo l’ora di venire a vivere la meravigliosa atmosfera del Derby. Io sicuramente ci sarò. Adesso il prossimo obiettivo potrebbe essere possedere un cavallo anche qui in Italia. E se dovessi restare a giocare nella Roma, chissà…"

Oltre ai tanti spettatori sugli spalti dell’impianto romano, anche numerose rappresentanze diplomatiche: Kuwait, Oman, Bahrain, Libano, Egitto, Iraq, Algeria, Marocco, Sudan, Mauritania, Libia, Lega Araba e Naser Al Khejeh incaricato d’affari presso l’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.