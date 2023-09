Rui Patricio non convince, la Roma torna su Di Gregorio: primi contatti

La Roma pensa a Michele Di Gregorio. L'inizio di stagione di Rui Patricio è stato decisamente negativo e il portiere portoghese è finito sotto la lente delle critiche dei tifosi. Come riportato da 'calciomercato.com', tra i nomi per sostituirlo c'è anche il portiere del Monza, già nel mirino dei giallorossi da qualche tempo. Per l'estremo difensore scuola Inter ci sarebbero stati anche i primi contatti, soprattutto considerando che il contratto di Rui Patricio è in scadenza e Pinto deve pensare in ogni caso a un successore.