De Biasi (ct Azerbaigian): “Ho visto bene Lukaku, al top della forma sarà devastante”

Ieri i riflettori dei tifosi della Roma erano puntati sul match tra Belgio e Azerbaigian, in cui Romelu Lukaku è partito titolare. Poco meno di 70 minuti per l'attaccante giallorosso, che ha comunque lasciato buone sensazioni. Di questo avviso è anche Gianni De Biasi, ct degli azeri che a 'tuttomercatoweb.com' ha detto la sua proprio sulla prestazione e le condizioni del bomber belga: “L'ho visto bene, non è ancora al top della condizione ma è in grande crescita. Anche ieri ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche: sempre molto bravo nel farsi vedere e a giocare anche spalle alla porta. Se gli dai l’appoggio o va alla rifinitura o al tiro in porta e diventa difficilissimo fermarlo. L’ho visto reattivo, nell’ora abbondante che è stato in campo ha disputato una buona partita e ci ha sempre tenuto in apprensione. Ora gli serve solo giocare con continuità. Ha un fisico e soprattutto una forza fisica pazzeschi, appena entrerà totalmente in forma diventerà devastante. È stato davvero un grande acquisto, la Roma aveva bisogno di un attaccante così. Lui e Dybala possono essere una grandissima coppia”.