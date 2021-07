Ritiro Roma, ecco le amichevoli. Domani la conferenza di Mou, Pedro scaricato

I giallorossi hanno ufficializzato le prime partite dell'era Mou. Pau Lopez-Marsiglia: manca solo l'ufficialità. Sara Assicurazioni nuovo sponsor

Il ritiro della Roma è entrato nel vivo. Questa sera la società ha svelato le amichevoli della prima parte della preparazione. L'esordio non ufficiale di Mourinho ci sarà il 15 luglio, contro il Montecatini a Trigoria. Il 18, sempre nel centro sportivo giallorosso, match con la Ternana. Il 21 prima trasferta per il match con la Triestina, mentre il 25 a Frosinone partita con il Debrecen. Domani sarà un giorno importante. In mattinata è attesa la lista ufficiale dei convocati per il ritiro, ma l'evento principale ci sarà alle 13.30: da Terrazza Caffarelli Mourinho si presenterà alla stampa. Nel pomeriggio, alle 17, primo vero allenamento agli ordini dello Special One.