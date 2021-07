Pau Lopez, tutto fatto: superate le visite mediche col Marsiglia

Le indagini specialistiche a cui il portiere spagnolo si è sottoposto ieri hanno dato esito positivo. L'annuncio del club francese nelle prossime ore. Alla Roma 500mila euro subito più 12 milioni in caso di riscatto

Sembra ormai conclusa l'operazione per il passaggio in prestito di Pau Lopez al Marsiglia. L'entourage del portiere giallorosso ha infatti comunicato che le visite mediche effettuate ieri hanno avuto un esito positivo. Restano solo da firmare le ultime carte, poi il giocatore potrà essere finalmente annunciato dal club francese, probabilmente nelle prossime ore. Pau Lopez arriva in Francia con la formula del prestito oneroso, facendo incassare subito alla Roma500mila euro. Il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, diventerà obbligo al raggiungimento della presenza numero 20.