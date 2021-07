Roma, Sara Assicurazioni nuovo Premium Partner e Insurance Partner

La società assicurativa avrà ampia visibilità allo Stadio Olimpico per la partite di Serie A e di Coppa Italia e sarà presente anche a Trigoria, al Tre Fontane e al Centro Sportivo CPO Giulio Onesti

Sara Assicurazioni è il nuovo Premium Partner e Insurance Partner dell'AS Roma per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023. A comunicarlo è la stessa società giallorossa sul suo sito ufficiale. La società assicurativa avrà dunque ampia visibilità allo Stadio Olimpico in occasione dei match di Serie A e di Coppa Italia, oltre ad accompagnare gli allenamenti della prima squadra maschile e femminile apparendo nel Centro Sportivo di Trigoria, allo Stadio Tre Fontane e al Centro Sportivo CPO Giulio Onesti. "Con l’AS Roma condividiamo l’ambizione di realizzare grandi cose e la consapevolezza che solo il lavoro di squadra può farci raggiungere i nostri obiettivi", ha dichiarato il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti. "Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI abbiamo la sicurezza nel nostro DNA. Questa partnership è per noi una grande opportunità per promuovere la cultura della prevenzione del rischio anche tra l’ampia tifoseria giallorossa e tutti i simpatizzanti. La nostra missione è dare sicurezza alle persone e alle famiglie, a 360°". Continua dunque il restyling societario avviato dalla nuova presidenza Friedkin, nell'attesa di conoscere il nuovo main sponsor per la prossima stagione.