Mourinho, la prima conferenza verrà trasmessa in chiaro: ecco dove vederla

Lo Special One si presenterà alla stampa alle 13.30 di domani giovedì 8 luglio e darà ufficialmente il via alla nuova stagione giallorossa. Ecco come seguire l'evento in diretta

Redazione

L'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma è ufficialmente iniziata. Alle 13.30 di domani lo Special One terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore giallorosso, la presentazione ufficiale di fronte a una piazza che è in fibrillazione da due mesi e che ha già accolto trionfalmente il portoghese al suo arrivo nella capitale. L'evento sarà trasmesso in chiaro dalle 13.15 sul canale 20 di Mediaset, e sarà anche visibile online in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.