Rinnovo fino al 2026 per 4 giovani della Roma. Domani alle 14 Celik si presenta

Come rivelato da The Athletic, in questo momento al Manchester United c'è un vuoto di leadership e il neo allenatore Ten Hag avrebbe voluto affidare questo tipo di ruolo proprio a Matic, nuovo acquisto della Roma. Per questo motivo il tecnico olandese ha provato a convincere il 34enne a restare a Old Trafford. Umberti, il presidente del Municipio dove sorgerà il nuovo stadio giallorosso: "Non dobbiamo considerare lo stadio come solo il luogo di una partita. Ma sarà un City Stadium, aperto 7 giorni su 7. Per l'impianto serviranno poco più di tre anni". I Maneskin conquistano il Circo Massimo: anche Darboe al maxi-concerto di ieri.