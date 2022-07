Zaniolo sta a guardare: se la Roma torna dal Portogallo senza offerte, può restare

La prima Roma della seconda stagione targata Mourinho è scesa in campo senza Nicolò Zaniolo. Nel test andato in scena ieri pomeriggio a Trigoria, il numero 22 - che prima del raduno con il club si era allenato per due settimane a Pontremoli senza mai accusare problemi fisici - non è stato impiegato e si è limitato ad assistere alla prova dei compagni di squadra. Dal bollettino diramato dal club si apprende che il calciatore non ha preso parte all'impegno con il Trastevere a causa di una lombalgia. Nulla di grave - assicura l'entourage del giocatore - ma abbastanza per fare una "scelta di prevenzione".