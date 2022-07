Barzagli: “Non so se Zaniolo è da Juve, sono curioso di vederlo in Champions”

Nicolò Zaniolo e la Juventus, un matrimonio che ancora deve essere celebrato e per cui si continua a lavorare. I bianconeri lo seguono da tempo e stanno provando a convincere la Roma su formula, offerta e soprattutto contropartite che però Pinto al momento non ha intenzione di accettare. Intanto i tifosi juventini hanno voglia di abbracciarlo, Andrea Barzagli invece 'rimanda' per certi versi il giudizio: "Zaniolo è da Juventus? Non lo so. Non so inquadrare bene Zaniolo in questa Juventus. E non lo dico per le qualità, perché quelle le vedono tutti. È normale, però, che il club stia puntando a prendere i migliori giovani italiani per creare una nuova base. Zaniolo può dare imprevedibilità in certi momenti, sarei curioso di vederlo in una squadra che gioca per la Champions", le parole dell'ex difensore bianconero a 'Tuttosport'. Che poi aggiunge su Dybala:"Non mi sarei mai aspettato di vederlo svincolato a questo punto. Mi fa strano vedere Paulo senza squadra al 10 luglio. Strano è tutto il mercato, con giocatori importanti in scadenza e a spasso. Sono curioso di vedere dove potrà andare la Joya. A me piacerebbe vederlo all’estero, in un campionato con maggiori spazi per lui. Sarebbe anche una esperienza nuova. Ma Dybala è Dybala: lo vedrei bene ovunque".