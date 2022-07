Roma: rinnovo fino al 2026 per Missori, Mastrantonio, Tahirovic e Oliveiras

Il club giallorosso ha ufficializzato quest'oggi il prolungamento di contratto per i prossimi quattro anni per i ragazzi del settore giovanile

Redazione

La Roma lavora per regalare ai tifosi un presente brillante ma con uno sguardo fisso sul futuro. Il club giallorosso ha ufficializzato quest'oggi quattro importanti rinnovi per la Roma che verrà. Missori, Mastrantonio, Tahirovic e Oliveiras hanno prolungato il loro contratto fino al 2026. “Con questi rinnovi i ragazzi hanno dimostrato di credere nel progetto tecnico dell’AS Roma e di questo siamo felici e orgogliosi: è il segnale del loro attaccamento ai valori del Club, che rappresentano a loro volta la nostra identità", così Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile giallorosso commenta i rinnovi di contratto dei quattro giovani, e poi prosegue: "Tutto ciò riteniamo sia anche il frutto della grande attenzione che la nostra Proprietà ha rivolto nei confronti del settore giovanile e dello straordinario lavoro svolto da Tiago Pinto e Jose Mourinho nella valorizzazione dei giovani in Prima Squadra”. Anche i diretti interessati però, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, raccontando ai canali ufficiali del club cosa significa per loro questo passo che vuol dire avere la possibilità di continuare a vestire la maglia giallorossa.

Missori: "Sono romano e romanista e quindi continuare nel club che mi ha cresciuto è un onore. La maglia della Roma per me è una seconda pelle. La indosso da quando ho quattro anni e farlo tutte le domeniche per me è una grande soddisfazione".

Tahirovic: "Vivo per la Roma, vivo per questa maglia. Dopo un anno e mezzo, questa maglia è diventata la mia prima maglia. La Roma è un club che aiuta i giovani, mi hanno aiutato tanto, ma non solo a me anche agli altri ragazzi".

Mastrantonio: "Tifo Roma da quando sono bambino. Sono arrivato a Trigoria all'età di 13 anni. La maglia della Roma è la cosa più importante che c'è, indossarla è stupendo".

Oliveiras: "Io non ero romanista ovviamente, ma quando vieni qui ti fa commuovere. È una maglia che pesa. È la città eterna: fai un passo e trovi una cosa bella e storica. È una città incredibile".