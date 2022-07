Anche la Roma segue Gloukh, il talento israeliano che ha stregato l’Europa

La Roma mette gli occhi su uno dei talenti più cristallini dell'ultimo Europeo under 19 vinto dall'Inghilterra. Si tratta di Oscar Gloukh, trequartista classe 2004 che ha già esordito con l'Under 21: con lui l'Israele è arrivato a un passo dal titolo, perso proprio in finale nonostante il suo gol nell'1-3 contro gli inglesi nel torneo giocato in Slovacchia. Il talento del Maccabi tel Aviv è stato il vero mattatore di questo Europeo, con tre gol e due assist in cinque partite, a coronare una stagione in cui ha esordito anche in prima squadra segnando tre gol in otto partite. Secondo il 'Sunday Mirror', tanti club importanti hanno seguito da vicino Gloukh e sono interessati a lui: oltre ai Glasgow Rangers, su di lui ora ci sarebbe anche la Roma. Ma Pinto è in buona compagnia, visto che Tottenham, Ajax e Borussia Dortmund sono le altre società che hanno messo gli occhi sul 18enne. Nonostante la giovane età, però, la valutazione del Maccabi - forte anche di questo interesse da tutta Europa - è già salita alle stelle. Per strapparlo agli israeliani di vogliono circa 12 milioni di euro.