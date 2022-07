I Maneskin conquistano il Circo Massimo: anche Darboe al maxi-concerto di ieri

I Maneskin sono tornati a casa, dove tutto è cominciato. Orgoglio romano e romanista, la rock band che ha scalato le classifiche di tutto il mondo dopo le vittorie a Sanremo e all'Eurovision, ieri si è esibita in un maxi-concerto per certi versi storico. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato i 70mila del Circo Massimo: nella moltitudine di fan c'era anche Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma ha pubblicato su Instagram alcune stories in cui ha ripreso alcuni secondi di uno dei successi maggiori dei Maneksin, 'I wanna be your slave'.