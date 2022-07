Braccio di ferro su Zaniolo: Dybala, Berardi o Zaha per sostituirlo

Ieri oltre mille persone hanno accolto Paul Pogba, a dieci anni dal suo primo sbarco a Torino. Per la Juventus due colpi in entrata, Di Maria e Pogba, che diventeranno tre se la trattativa con la Roma per

Zaniolo rispetterà le attese. Ieri l’oggetto del desiderio bianconero è rimasto a guardare la prima uscita dei giallorossi di Mourinho dalla tribuna, segnale inequivocabile dell’anomalia di mercato. La Roma - si legge nell'articolo di Domenico Marchese su 'La Repubblica' - ha aperto alla cessione dell’attaccante, mostrando disponibilità a trattare con la Juventus per il trasferimento: i bianconeri continuano a proporre una contropartita, il brasiliano Arthur, trovando la porta chiusa. La strada sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Prima però Cherubini dovrà cedere de Ligt, affare che oltre a sbloccare il mercato dei bianconeri, dando il via all’assalto per Zaniolo, finanzierà di conseguenza anche quello della Roma. Per sostituirlo, i capitolini puntano Dybala, ma c’è da sgretolare la promessa fatta da Marotta alla Joya: vive le ipotesi Berardi e Zaha, per cui i giallorossi hanno offerto al Crystal Palace 15 milioni e il giovane Felix.