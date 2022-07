Manchester United senza leader: ten Hag ha provato a convincere Matic a restare

Il colpo più importante della Roma fino a questo momento è senza dubbio Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è arrivato a zero dal Manchester United portando esperienza e grande carisma nello spogliatoio. Un elemento, quello della personalità, che aveva portato Erik ten Hag, nuovo manager dei Red Devils, ha provare di tutto per convincere Matic a restare. Come rivelato da 'The Athletic', in questo momento allo United c'è un vuoto di leadership, vista la voglia di Ronaldo di andare via e le gaffe - in campo e fuori - di Maguire. E il tecnico olandese avrebbe voluto affidare questo tipo di ruolo proprio a Matic. Ten Hag considerava il serbo ora alla Roma una presenza imponente nello spogliatoio, ma importante e influente in maniera positiva. E per questo ha provato a convincere il 34enne a restare a Old Trafford. Missione fallita, troppo forte il richiamo di Mourinho.