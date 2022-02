Roma, Mourinho ritrova Shomurodov e Mkhitaryan. Ancora una frenata per lo stadio

La Roma Primavera vola in semifinale di Coppa Italia. Oltre 1000 tifosi seguiranno i giallorossi a La Spezia

In mattinata era uscita la notizia della scelta da parte del Campidoglio di fare lo stadio a Pietrala. E’ arrivata subito la smentita: “Smentisce in maniera netta che l'amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un'area piuttosto di un'altra”. Il caos intorno allo stadio ha portato anche alle dimissioni di Costanzo, che era stato scelto soprattutto per lavorare sui temi legati al nuovo impianto: “Avevo un contratto per occuparmi dello Stadio, ma non venivo informato di nulla“. Una buona notizia arriva dalla Roma Primavera che ha battuto la Juventus ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia. Le parole del mister: “Abbiamo avuto difficoltà prima e durante la gara e perciò ce la godiamo perché ce la siamo meritata. La Juventus è una buona squadra e ha giocato alla pari con noi. Abbiamo fatto qualcosina in più e i ragazzi se la sono meritata".