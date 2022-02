Mou, sei fuori. Mano pesante del Giudice Sportivo

Il tecnico salterà le sfide contro Spezia e Atalanta. Puniti anche Pinto, Nuno Santos e Rapetti

José Mourinho, almeno per ora, non sarà in panchina contro Spezia ed Atalanta, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Il Giudice Sportivo ha sentenziato contro lo Special One e non solo: due giornate a lui e Nuno Santos, più l’inibizione a Tiago Pinto fino all’8 marzo e un turno di stop per Stefano Rapetti. Questo è il dopo Roma-Verona, conseguenza delle proteste feroci per le plateali perdite di tempo dei giocatori di Tudor. Proteste sfociate con gesti e frasi lesive nei confronti del direttore di gare e i suoi assistenti. La Roma, che si ritiene danneggiata, sta preparando il ricorso e valutando le carte, le motivazioni e se ci sono i margini per accorciare la squalifica di Mourinho. La documentazione completa arriverà tra 2-3 giorni. L’appello, eventualmente, ci sarà la settimana prossima e potrebbero essere presenti anche Mourinho e Pinto. Le buone notizie, però, arrivano dal campo dove ci sono i recuperi di Zaniolo, El Shaarawy e Mancini. Tutti e tre hanno lavorato col gruppo.