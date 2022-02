Primavera, De Rossi: “Vittoria meritata nonostante le difficoltà”

L'allenatore giallorosso al termine del match he vale il passaggio del turno: "Abbiamo sofferto tanto ma l'abbiamo vinta con il carattere dei ragazzi"

Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso al termine della vittoria ottenuta ai rigori contro la Juventus che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia dove con i suoi ragazzi affronterà la Fiorentina di Alberto Aquilani : "Abbiamo fatto bene, di nuovo una grande partita. Da sottolineare ancora una volta la maturità che questa squadra ha evidenziato non in tutte ma nella maggior parte delle partite"

Vittoria meritata per come è arrivata?"Il momento più brutto e importante è stato dopo il gol del pareggio. La squadra stava subendo, non riuscivamo ad accorciare. Abbiamo cambiato qualcosa a centrocampo per dare sostegno ai difensori che stavano subendo i loro quattro attaccanti. Ci siamo messi meglio ma abbiamo subito tanto e troppo. In quel momento pur andando ai supplementari è venuto fuori il carattere dei ragazzi. Abbiamo ribaltato la partita mentalmente".