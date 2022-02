Nuno Santos dopo la squalifica: “Non vedo, non sento, non parlo”

Il tecnico che non ha preso bene la notizia, ha pubblicato un post provocatorio su Instagram

Dopo Roma-Verona diretta dall'arbitro Pairetto, ieri sono state rese note le decisioni del giudice sportivo e le giornate di squalifica. Oltre a Mourinho figura anche il preparatore dei portieri Nuno Santos, squalificato per un turno. Il tecnico che non ha preso bene la notizia, ha pubblicato un post provocatorio su Instagram: la foto ritrae le classiche tre scimmiette con le mani sul volto alle quali si associa la famosa frase "Non vedo, non sento, non parlo".