Spezia-Roma, previsti oltre 1000 tifosi: il settore ospiti non basta

Mourinho non ci sarà per squalifica, chi non mancherà come al solito saranno i romanisti. Nonostante i risultati negativi della Roma i tifosi non smettono di dimostrare vicinanza alla quadra. Domenica saranno oltre 1000 i sostenitori giallorossi che saranno presenti a La Spezia. La gara è in programma alle ore 18. I biglietti, disponibili dalle ore 10 invece che dalle 12, per il settore ospiti (846) e locali, sono finiti in poco più di un’ora. Preso d’assalto il settore vicino: la curva “piscina” sarà a tinte giallorosse. Come successo a Venezia ci saranno molti tifosi della Roma sparsi per tutto lo stadio.