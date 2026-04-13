Ranieri-Gasperini, è gelo a Trigoria: summit rimandato. Mercato, piace Balerdi

Un inizio di settimana decisamente diverso a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e Ranieri continua e tra i due oggi non c'è stato neanche un saluto. Un summit però ci sarà, anche per volontà dei Friedkin che hanno imposto un abbassamento dei toni. Tra i temi c'è anche la gestione degli infortuni con Gasperini che vorrebbe schierare Wesley già contro l'Atalanta. In ogni caso, per evitare gli errori del passato, stavolta c'è bisogno del supporto dei Friedkin: spesso negli ultimi anni l'allenatore della Roma non è stato ascoltato in sede di mercato e messo in secondo piano. A partire dall'era Mourinho che aveva chiari quali fossero gli obiettivi, ma spesso Tiago Pinto finiva per virare su altri profili.