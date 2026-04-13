Un inizio di settimana decisamente diverso a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e Ranieri continua e tra i due oggi non c'è stato neanche un saluto. Un summit però ci sarà, anche per volontà dei Friedkin che hanno imposto un abbassamento dei toni. Tra i temi c'è anche la gestione degli infortuni con Gasperini che vorrebbe schierare Wesley già contro l'Atalanta. In ogni caso, per evitare gli errori del passato, stavolta c'è bisogno del supporto dei Friedkin: spesso negli ultimi anni l'allenatore della Roma non è stato ascoltato in sede di mercato e messo in secondo piano. A partire dall'era Mourinho che aveva chiari quali fossero gli obiettivi, ma spesso Tiago Pinto finiva per virare su altri profili.
forzaroma news as roma Ranieri-Gasperini, è gelo a Trigoria: summit rimandato. Mercato, piace Balerdi
news as roma
Ranieri-Gasperini, è gelo a Trigoria: summit rimandato. Mercato, piace Balerdi
In uscita, invece, c'è Neil El Aynaoui: su di lui ci sono già tre top club come Real Madrid, Barcellona e Lipsia
Per Claudio Ranieri, invece, spunta (anzi, ritorna) la suggestione Nazionale. Secondo quanto riportato da Riccardo Trevisani, un'idea potrebbe essere quella di affidate il ruolo di CT a Max Allegri e quello di Direttore Tecnico proprio a Sir Claudio. Con le sue parole che potrebbero essere anche viste come una sorta di "uscita" da Trigoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA