Trevisani: “Ranieri DT dell’Italia con Allegri allenatore. Ecco cosa mi hanno detto”

Riccardo Trevisani, durante il suo intervento ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, ha parlato del futuro di Claudio Ranieri che potrebbe essere lontano da Trigoria. In particolare l'opinionista ha svelato un'indiscrezione su un suo possibile ruolo in Nazionale: "Premesso che Guardiola sarebbe aggredibile come CT della Nazionale, quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato questa mattina". Queste le prime parole di Trevisani che poi prosegue parlando delle dichiarazioni di Ranieri prima della sfida contro il Pisa: "Non posso pensare però che Ranieri possa fare una cosa negativa per la Roma, come quella di venerdì, per avere una via d'uscita in chiave Nazionale".Trevisani ha poi concluso: "Chiunque ritiene che quello che ha detto Ranieri venerdì sia un autogol ed è una cosa che rimane nella percezione generale. Già venerdì sera mi hanno detto che poteva essere una via d'uscita per la Nazionale ma non ci ho minimamente pensato, forse perché sono ingenuo e perché credo che il calcio italiano non possa ripartire da un uomo di 75 anni".