Gasperini-Ranieri, gelo totale: nessun saluto e confronto rimandato. Le ultime

Il confronto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri non è ancora avvenuto. Secondo quanto riportato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo quasi in contemporanea a Trigoria sembrava presagire un incontro imminente ma così non è stato. Gasperini al suo arrivo è sembrato subito molto nervoso soprattutto per la presenza di alcuni cronisti ai quali ha detto: "Già qua state?". Dentro il Centro Sportivo, tra i due non c'è stato neanche un saluto, a testimonianza della frattura totale. Un confronto tra i due però ci sarà, per volontà anche dei Friedkin che hanno imposto un abbassamento dei toni almeno fino a fine stagione. Al centro del dibattito, oltre al futuro, anche la situazione infortunati. Gasperini contro l'Atalanta spinge per recuperare sia Mancini che Wesley ma lo staff medico giallorosso non ritiene il brasiliano pronto per tornare in campo. Dello stesso avviso è anche il dottore della nazionale verdeoro, arrivato in questi giorni a Roma. La distanza dunque è molta, e su diversi argomenti. In serata è prevista una call tra il tecnico e la famiglia Friedkin ma resta da chiarire se sarà presente o meno anche Ranieri.