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La tensione resta ma si andrà avanti fino a giugno

Fino a fine stagione si resterà da separati in casa poi qualcuno farà le valigie: questo è l'unico modo per mettere una toppa al gelo creatosi tra Ranieri e Gasperini. Uno dei due lascerà. E se dovesse andare via il senior advisor giallorosso, potrebbe salutare anche Massara. Intanto i Friedkin vogliono un richiamo all'ordine: unità fino a giugno e toni più distesi. Per l’ex tecnico giallorosso, non sono escluse sorprese per il futuro, con il ruolo di direttore tecnico della Nazionale sullo sfondo. C'era attesa anche per conoscere il parere di Totti sulla questione. L'ex capitano giallorosso non ha deluso le aspettative e ha voluto dare una stoccata ad entrambi: "Fate il bene della Roma, portate rispetto", ha affermato la leggenda della Roma in live su ebay. E proprio la figura di Totti potrebbe dare un motivo in più a Gasp per rimanere: il piemontese ha una strategia per il suo ritorno in società. Anche perché con questo caos, al momento, il suo rientro è congelato. In questi giorni sono stati fatti anche alcuni nomi per un eventuale dopo Gasp. Tra cui quello di De Rossi. Rimane difficile, comunque, che ciò possa concretizzarsi: al raggiungersi della salvezza, infatti, scatterà il rinnovo automatico con il Genoa.

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